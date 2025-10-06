のんが主演を務めるABEMAオリジナルドラマ『MISS KING / ミス・キング』が、9月29日の配信開始から好調なスタートを切っている。ABEMAのドラマランキングで1位、さらに国内だけでなく世界配信もされているNetflixでは「今日のシリーズTOP10（日本）」にて2位を記録し、香港、マレーシア、ナイジェリア、フィリピン、シンガポール、韓国、台湾といった8つの国と地域でランクインを果たしたのだ。 （関連