スウェーデンのカロリンスカ研究所は日本時間６日夜、２０２５年のノーベル生理学・医学賞を大阪大学特任教授の坂口志文氏ら３人に授与すると発表した。免疫システムに関連する研究において「制御性Ｔ細胞」を発見した。 出所：MINKABU PRESS