スポーツの秋、到来です。 【写真を見る】旬を味わい名所を駆け抜ける！ "山形まるごとマラソン" に国内外からの大勢のランナーマラソン日本記録保持者も登場！（山形） 「山形まるごとマラソン」がきのう（５日）行われ、およそ５６００人のランナーが山形市の名所などを全力で駆け抜けました。 今年で１２回目となる「山形まるごとマラソン」。 今回のゲストランナーは、マラソン日本記録保持者の