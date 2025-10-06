10月4日、5人組アイドルグループ「Aぇ!group」の草間リチャード敬太容疑者が、公然わいせつの疑いで逮捕され、衝撃を与えた。この逮捕によって、主演映画への影響が心配されている。草間容疑者は、バラエティ番組『ザ! 鉄腕! DASH!!』（日本テレビ系、以下『鉄腕DASH』）の「DASH島」や「0円食堂」などに出演し、知名度を広げていた。そんな人気メンバーの逮捕は波紋を広げている。「草間さんは4日午前5時半ごろ、東京・新宿二