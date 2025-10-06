現地10月５日に開催されたエールディビジの第８節で、上田綺世と渡辺剛が所属するフェイエノールトがユトレヒトとホームで対戦。３−２で劇的な勝利を飾った。この一戦で２ゴールを奪う活躍を見せたのが、CFで先発した上田だ。まずは20分、スルーパスに抜け出し、相手GKをかわして右足でゴールに流し込んで先制点を奪う。さらに２−２で迎えた88分には、敵陣ボックス内で体勢を崩しながらも、シュートをねじ込んで決勝点を奪