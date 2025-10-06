Image: Ascannio / Shutterstock.com AI時代の競争、OpenAIの勢いが圧倒的。OpenAIが世界で最も価値の高い非上場企業となり、SpaceXを上回ることとなりました。現在の企業価値は、宿敵である世界一の富豪イーロン・マスクの個人資産とほぼ同額となっています。Bloombergの報道によると、OpenAIは現役および元従業員が保有する約66億ドル分（約9900億円）の株式を、スライブ・キャピタル、ソ