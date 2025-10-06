WEリーグ・アルビレックス新潟レディースは、5日にアウェーでノジマステラ神奈川相模原と対戦。相手の鉄壁の守備を崩せず連敗を喫しました。 前節、首位の日テレに敗れ連敗は避けたいアルビレディースでしたが、ノジマステラの猛攻に耐える時間が続きます。アルビの反撃は33分、キャプテン川澄から山本！前半は互いにゴールネットを揺らせず、試合は後半へ。先制を狙うアルビは16分、左サイドか