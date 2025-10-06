北海道木古内町で2025年10月6日、70代の男性が運転する乗用車が海中に転落する事故がありました。消防によりますと、6日午後2時半ごろ、付近を通りかかった人から「車が海に落ちていて、その上に人が立っている」と消防に通報がありました。乗用車を運転していた70代の男性が、頭と顔から出血して病院に搬送されましたが、命に別条はありません。 男性は海中に転落した後、自力で車から脱出し車の上に避難したということです。