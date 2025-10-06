○アイスペース [東証Ｇ] 最大1922万株の公募増資とオーバーアロットメントによる売り出しに伴う上限258万3000株の第三者割当増資を実施するほか、JICVGIオポチュニティファンド1号投資事業有限責任組合など5先を割当先とする2638万0100株の並行第三者割当を行う。発行価格は10月15日から20日までの期間に決定される。 [2025年10月6日] 株探ニュース