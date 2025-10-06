6日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比160円高の4万8350円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値4万7944.76円に対しては405.24円高。出来高は5410枚となっている。 TOPIX先物期近は3246ポイントと前日比9ポイント高、TOPIXの現物終値比は19.94ポイント高で推移。 ○主要先物価格・19時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物