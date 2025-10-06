6日の外国為替市場のドル円相場は午後7時時点で1ドル＝150円37銭前後と、午後5時時点に比べ36銭のドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝175円43銭前後と48銭のユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース