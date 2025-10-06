不適切な治療による患者の死亡が相次ぎ、神戸市から改善命令が出されていた神戸徳洲会病院について、市は改善措置が適切に運用されているとして、医療安全管理体制が確立されたと発表しました。神戸徳洲会病院では、２０２３年１月から７月にかけて、循環器内科の男性医師がカテーテル処置をしたあとに患者１１人が死亡していました。市は安全管理や情報共有に問題があったとして、同年８月、病院に対し、行政指導を行いました