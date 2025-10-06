お笑い芸人のバカリズムが、5日に放送されたテレビ朝日のバラエティ番組『夫が寝たあとに』(レギュラー放送は毎週火曜24:15〜 一部地域を除く)1時間SPに登場した。『夫が寝たあとに』＝テレビ朝日提供同番組は、3児のママであるMCの藤本美貴と横澤夏子、そしてゲストママたちが夫の前では普段話せない本音をむき出しにしながら、育児や家事、パパへの思いなどを発散する“育児家事特化バラエティー”。通常は火曜深夜に放送して