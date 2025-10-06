フジテレビの動画配信サービス・FODでは、「2025 JERAクライマックスシリーズ セ」ファーストステージの横浜DeNAベイスターズ戦を生配信する。今年の舞台は、横浜スタジアム。昨季は3位からの挑戦で東京ドームに乗り込み、巨人を下してファイナルステージ進出を果たしたベイスターズ。今季は、本拠地・ハマスタから頂点を目指す戦いが始まる。注目のファーストステージは、10月11日〜13日に開催予定。巨人との対決に勝利すれば、次