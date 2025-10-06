Mリーグ機構は「大和証券Mリーグ2025-26」、10月6日の第1試合に出場する4選手を発表した。出場4選手は、開幕からまだ勝利をあげられていない。どの選手も、シーズン初勝利をあげない限り、ずっと重い気持ちが続くもの。心底うれしい初勝利は誰の手に…。【映像】今期“未勝利”から脱出できるのは？4選手のうち、最も初勝利が欲しいのはやはりEARTH JETS・HIRO柴田（連盟）だろう。経験・実績十分のベテランルーキーだが、展開