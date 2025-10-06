キアが日本で発売するEVバン「PV5」（同社提供）韓国の自動車メーカー、Kia（キア）は来春に電気自動車（EV）の中型バン「PV5」を日本で発売する。日本ではEVバンの品ぞろえが少なく、市場拡大が期待できるとみて参入。価格は公表していない。2026年は千台の販売を目指す。6日までに発表した。キアは、世界展開するEVバン「PBV」シリーズの開発を強化中だ。専用の車台を採用し、顧客の用途に応じ仕様を設定できることが特徴。