晴れていれば北アルプスが望める田園地帯にホテルの建築計画が浮上。地元住民から不安の声が上がっています。近くに住む人：“田舎らしさ”という部分が消えてしまう。景観が大きく崩れてしまうのではと危惧。ホテルの建設が予定されているのは長野・安曇野市。わさびの田んぼ「わさび田」などの田園風景が広がり、一大産地として知られています。JR穂高駅近くの国道沿いに地上7階、高さ28メートルのホテルが建設されるこの計画。