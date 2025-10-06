神奈川県警本部で講演する大上かおりさん＝6日午後福岡市東区の「海の中道大橋」で2006年、飲酒運転の車に追突されたRVが海に転落した事故で、幼い子ども3人を亡くした母の大上かおりさん（48）＝福岡県＝が6日、神奈川県警で交通部門の職員らに講演した。事故後に激変した生活ぶりを語り「こんな家族が生まれないように」と呼びかけた。講演後、取材に応じた大上さんは「被害者家族をひとくくりにするのではなく、一人一人に