来季続投が決まり、取材に応じる日本ハム・新庄監督＝エスコンフィールド就任5年目となる来季続投が決まった日本ハムの新庄監督が6日、エスコンフィールド北海道で取材に応じ「1年目からずっと1年契約で、自分に重圧をかけながらきた。来年が勝負」と、今季は届かなかったリーグ制覇への意欲を語った。レギュラーシーズン終了から1日休んでチームは練習を再開。その途中で現れた監督は「ご報告があります」とメディアに歩み寄