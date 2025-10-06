巨人は６日、今村信貴投手、戸田懐生投手、重信慎之介外野手の３選手に来季契約を結ばないことを通知したと発表した。３１歳の今村は太成学院大高から２０１１年度ドラフト２位で入団。先発、中継ぎもこなし、献身的にチームを支えてきた。１８年から２１年まで４年連続で先発として２桁登板。２２年には５５試合に登板して２１ホールドを挙げた。ただ、昨季７登板に終わると、今季の１軍登板はなし。それでも、ファームでは