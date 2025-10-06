気象庁（資料写真）神奈川県内は６日、高気圧に覆われて気温が上昇し、海老名市（３１・４度）など全５地点で真夏日（最高気温３０度以上）となった。藤沢市（３１・２度）と三浦市（３０・５度）では、１０月の観測史上最高を記録した。気象庁の観測では、この日の最高気温は５地点とも平年より６〜７度ほど高くなった。藤沢は真夏並みの暑さとなり、小田原市（３０・８度）と横浜市中区（３０・１度）を含む他４地点は８月中