5日、石川県小松市で発生した土砂崩れ現場で、行方がわからなくなっていた男性が心肺停止の状態で発見されました。 5日午前、石川県小松市金平町で土砂崩れが発生し、県外から訪れていた男性2人が巻き込まれました。そのうち20代の男性は自力で下山し、救助されましたが、左足を骨折する重傷。一緒にいた30代の男性の行方が、わからなくなっていました。6日朝は7時過ぎから救助活動が再開され、発生から約28時間たった午後2時頃