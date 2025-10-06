据え置き型（卓上）食洗機は、賃貸でも工事いらずで導入しやすいのが魅力。パナソニックは“スリム”、“タンク式”、“1人用”まで網羅し、用途別に選べます。本稿は選び方の判断基準と最新4モデルの違いを簡潔に解説します。 【この記事で取り上げるモデル一覧】 モデル価格（税込）食器点数給水方式サイズ（幅・奥行・高さ／mm／約）主な機能おすすめ世帯人数NP-TZ50010万4940円40点分岐水栓式550×344×600・液