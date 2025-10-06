女優・のん（32歳）が10月5日、公式ブログを更新。美脚際立つ私服ショットを公開し、ファンの反響を呼んでいる。5日、「かぼちゃだけど」と題してブログを更新。「夏の思い出」「#のん私服です」といい、黒のノースリーブトップスに、白のふんわりとしたショートパンツを合わせた、モノトーンの私服コーデを公開。足元にはボリューム感のある白のレースアップシューズを選び、軽やかでモダンなバランスを演出しラグジュアリーな空