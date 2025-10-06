「アサイー ベリー フラペチーノ®」は、いつまで？ どんな味？スターバックスのハロウィンシーズンが2025年10月10日（金）から開幕！ 遊び心が満載のハロウィンには、毎年どんなフラペチーノが登場するか楽しみにしている方も多いはず♪2025年は、“黒猫”が主役！「アサイー ベリー フラペチーノ®」こと、通称：「黒猫フラペチーノ®」は、ホイップクリームの上に、にょっきり生えた猫耳チョコレートが特徴です。ベ