群馬県前橋市の小川晶市長（42）が6日、定例会見に出席。記者団からは、部下の既婚男性職員と10回以上ラブホテルで密会していた問題について質問が集中した。 【写真】当選を決めた小川晶市長 42歳には見えない 小川氏は進退について「長期間ということではなくて、できるだけ早く、自分の責任の取り方については、お伝えをしたいというふうに考えております」としながらも、表明する時期などについては明言しなかった。「皆