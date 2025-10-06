シリーズ累計出荷本数1億本を突破した人気アイス「明治ブルガリア フローズンヨーグルトデザート」から「明治ブルガリア フローズンヨーグルトデザート ブルーベリー」が仲間入り！2023年にコンビニエンスストア限定で発売され好評を博したフレーバーが、約2年半ぶりに全国に登場します。 明治「ブルガリア フローズンヨーグルトデザート ブルーベリー」 価格：194円（税込）発売日：2025年9月29日（月）販売場所