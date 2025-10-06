みさきファンクラブ会員証（提供：美咲町） 岡山県美咲町は10月1日、町のファンクラブ「みさきファンクラブ」を開設しました。 美咲町公式LINEメニューの1つで、登録するとファンクラブ会員証が発行され、美咲町の対象の飲食店でドリンク1杯無料、ミニみたらし団子プレゼントなどの特典や、会員限定のイベント情報などを受け取ることができます。 さらに、名前に「みさき」がついた「みさきちゃん」の会員は、