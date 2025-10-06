岡山市長選で4回目の当選／大森雅夫さん 5日に投開票が行われた岡山市長選で現職の大森雅夫さん（71）が4回目の当選を果たしました。 （岡山市長選で4回目の当選／大森雅夫さん）「思った以上に厳しい選挙でした。これからの4年間、きょうの喜びを胸に思う存分走っていく」 8万9000票余りを獲得し、新人3人を抑えて4回目の当選を果たした現職の大森雅夫さん（71）。 得票率は約43％と過半数に届かず、4人の候補が