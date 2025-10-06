◆練習試合巨人６―２ＳＵＢＡＲＵ（６日・東京ドーム）巨人は１１日のＣＳ第ステージ初戦・ＤｅＮＡ戦（横浜）に向けて社会人の強豪・ＳＵＢＡＲＵと練習試合を行って勝利した。先発した西舘勇陽投手は、予定の２回を２安打２失点で３奪三振２四球。直球は最速１５２キロで、失点は２回に被弾した２ランによるもの。「（変化球など）試せることは試せた。ミスもあったけど、ピッチングとしては最後、調整ができた。あとは細