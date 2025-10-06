テレビ東京は19日から毎週日曜午後5時30分にテレ東系6局ネットで、『爆祝！アニメーサリーズ』を放送する。11月16日放送回には『新世紀エヴァンゲリオン』の第壱話「使徒、襲来」を放送する。【動画】綾波、アスカの戦闘シーン！公開された『エヴァ』劇場版6作品まとめ映像同番組は、これまでテレ東系列で放送された数々のアニメ作品の中から、周年記念や劇場版公開記念など、アニバーサリーを迎えた作品をピックアップし、週