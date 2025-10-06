俳優の高橋一生、青木崇高、平山秀幸監督が6日、都内で行われたWOWOWのドラマ『連続ドラマW 1972 渚の螢火』（19日スタート、毎週日曜 後10:00、全5話※第1話無料放送）の完成報告会に登壇した。【写真】かっこいい！スーツ姿で爽やかに手をふる高橋一生＆青木崇高ら本作は、2021年に『インビジブル』で「第23回大藪春彦賞」を受賞し、「第164回直木賞」候補となった坂上泉氏の同名小説を原作にしたクライムサスペンス。舞台