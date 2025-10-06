「HUAWEI WATCH GT 6 Pro」(ブラック) ファーウェイ・ジャパンは、同社史上最長となる約21日間のバッテリー持続日数を実現したスマートウォッチ「HUAWEI WATCH GT 6 Pro」と「HUAWEI WATCH GT 6」、ゴルフ用品ブランド・HONMAとのコラボレーションモデル「HONMA×HUAWEI WATCH GT 6 Pro」を、10月14日より発売する。いずれも価格はオープン、市場想定価格はHUAWEI WATCH GT 6で33,880円前後から