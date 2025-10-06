日ごとに秋が深まるなか、10月6日の高知県内は気温が上がり、暑い一日となりました。気象台によりますと、10月6日の高知県内の最高気温は、四万十市江川崎で33度、高知市で32.4度など県内16観測地点のうち、9地点で30度以上の真夏日となりました。10月7日も高知市では29度まで上がる予想で暑い1日となる見込みです。