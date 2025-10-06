高市新総裁は6日、自民党の新たな役員人事を固めました。起用が内定したのは、次の通りです。党の要の幹事長には、麻生派のベテラン鈴木俊一総務会長。政調会長に総裁選で高市総裁と戦った小林鷹之・元経済安保担当相。総務会長に、総裁選で高市陣営だった参議院議員5期のベテラン、有村治子・元少子化担当相。選挙対策委員長に、衆議院当選12回で高市氏の推薦人代表を務めた古屋圭司・元国家公安委員長。国会運営の要となる国会対