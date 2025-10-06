サッカー日本代表は6日、国際親善試合2試合（10日パラグアイ戦、14日ブラジル戦）に向けた合宿を千葉市内でスタートさせた。初日は一部の欧州組を除く12選手が参加。ピッチで円陣を組んだ後、DF長友佑都（FC東京）、DF安藤智哉（福岡）ら国内組5選手が約1時間の軽めのメニューで汗を流した。MF堂安律（フランクフルト）、初招集のMF斉藤光毅（QPR）ら7選手は室内で調整した。主将のMF遠藤航（リバプール）は右太もも裏を痛