名古屋地検・区検が入る庁舎オンラインカジノで金銭を賭けたとして名古屋区検は6日までに、賭博容疑で書類送検されたプロ野球中日の球団関係者2人のうち1人を同罪で略式起訴した。名古屋地検はもう1人を不起訴処分とした。いずれも9月26日付。名古屋簡裁は今月1日、略式起訴された関係者に罰金10万円の略式命令を出した。地検は2人の氏名や処分理由などを明らかにしていない。愛知県警が7月25日に2人を書類送検した。球団は、