女子プロゴルフの話題です。10月2日から開催されていた日本女子オープンは最終日の5日、徳島市出身の堀琴音選手が見事、優勝を果たしました。今回は3回目のツアー優勝、国内メジャー大会初制覇というだけでなく、堀選手にとって悔しい過去の経験を払しょくする、嬉しい優勝となりました。兵庫県で行われていた国内メジャー大会の一つ、日本女子オープン。徳島市出身の堀琴音選手は5日までの3日間、