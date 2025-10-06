テレビ東京は6日、人気アニメ「新世紀エヴァンゲリオン」第壱話「使徒、襲来」を、30年ぶりにテレ東系夕方枠で放送すると発表した。これまで同局系列で放送されたアニメ作品の中から、周年記念や劇場版公開記念など、アニバーサリーを迎えた作品を週替わりで放送する10週連続アニメ特別企画「爆祝！アニメーサリーズ」（19日から、日曜午後5時半）の一環。95年10月4日に初回が放送され、今年で30周年を迎えた「新世紀エヴァンゲリ