サッカーJ3・3位の鹿児島ユナイテッドFCは2位・栃木シティとの上位対決に臨みました。サッカーJ3・3位の鹿児島ユナイテッドFCはホームで2位の栃木シティと対戦しました。試合が動いたのは開始早々の前半1分。栃木のシュートを一度ブロックしたものの、跳ね返ったボールをダイレクトで蹴りこまれ、先制を許します。勝てば順位が入れ替わる大事な一戦。会場には約9600人のサポーター