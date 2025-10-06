県は6日、クマによる人身被害の危険が高まっているとして【クマ出没特別警報】を発表しました。 新発田市では、用水路に落ちたクマが見つかり、撮影した女性がその時の恐怖を語りました。 6日午後1時半すぎ、新発田市小戸の用水路にクマが落ちているのを近くの会社の従業員が撮影していました。 ■撮影した女性 「黒い物体が通ったので『クマだ、110番通報だ』と110番通報してもう一人の人はドアを閉めた。」 こちらが