ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」のリアルイベント『パチンコ・パチスロ 北斗の拳×17LIVE supported by Sammy 〜新世紀末配信者伝説〜』が9月30日、都内で開催された。き-ぽん○き-ぽんが見事1位に!『パチンコ・パチスロ 北斗の拳×17LIVE supported by Sammy 〜新世紀末配信者伝説〜』は、事前に行われたアプリ内イベントで上位に入賞した計50名のライバーが、イベント最終日となる9月30日にリアルイベントへ出場。リアルイ