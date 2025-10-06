免疫抑制細胞の研究で今年のノーベル生理学・医学賞の受賞が決まった、大阪大学の坂口志文特任教授について、大阪大学は6日夜、公式SNSで、坂口特任教授の写真ともに「【ニュース】【速報】坂口志文先生ノーベル生理学・医学賞受賞決定！！！」とポストした。大阪大学のホームページでは、研究成果や功績についてまとめて紹介されている。また午後8時から、坂口志文特任教授の会見を行う予定としている。