中国では10月1日から延べ23億人以上の大移動が予想されている国慶節の大型連休がスタート。中国国内のイベントにも、歩道が埋め尽くされるほど多くの人が集まる中、2日に湖南省で行われた花火とドローンのショーで、まさかの事態が起きました。ショーが行われていたさなか、花火の破片が観客席に次々と落下。さらに、落下後に可燃物に引火し、火災も発生しました。事故が起きたのは、中国有数の花火生産地の湖南省劉陽市です。現場