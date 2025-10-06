自民党の新しい総裁に高市早苗氏が就任しましたが、女性初の総裁が誕生した今回の総裁選で熊本県選出議員は、誰に1票を投じたのでしょうか。 【写真を見る】自民党 高市 新総裁誕生に熊本選出国会議員の投票行動熊本県民の受け止め 4日（土）熊本市中心部では号外が配られました。 号外を受け取った人「女性というだけで嬉しい。未来の子ども達のために頑張ってほしい」号外を受け取った人「平和で過ごせればいい。物価高騰