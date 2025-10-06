お笑い芸人・西川きよし、妻の西川ヘレン、長男の西川忠志、長女の西川かの子が６日、大阪市内で行われた「西川家のだし」商品発表会見＆試食会に出席した。なにわのロイヤルファミリーとして親しまれる西川家で、代々受け継がれてきた秘伝のお出汁（だし）を家庭でも手軽に味わえる「だしパック」にした。国産原料と藻塩のみを使用し、素材の旨味を最大限に引き出した、西川家ならではのこだわりの逸品だ。プロデュースした