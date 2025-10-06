秋元康氏総合プロデュースの１７人組アイドルグループ「ＲａｉｎＴｒｅｅ（レインツリー）」の橋本真希（２７）、佐藤莉華（２３）、仲俣美希（２４）が６日、東京・渋谷文化総合センター大和田で「令和７年全国地域安全運動『渋谷区民のつどい』」に出席した。同イベントは警視庁渋谷警察署が、代々木警察署、原宿警察署と共同開催。特殊詐欺撲滅を掲げ、「警察官を装った詐欺」や「国際電話を悪用した詐欺」などの撲滅を呼