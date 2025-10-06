阪神・早川太貴投手（２５）が６日の「みやざきフェニックスリーグ」ハンファ戦（アイビー）に先発登板し、５回を１安打無四死球無失点。悲願のポストシーズンでの先発登板へ向け、大きく前進した。１４０キロ台後半の直球を軸にスライダー、ツーシーム、チェンジアップなどの「持ち球全てを」（早川）満遍なく織り交ぜ、相手打線を完全制圧。実力的にも一枚劣るとみられるＫＢＯ球団との対戦ではあったが、ゾーン内で積極的に