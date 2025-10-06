国民民主党石川県連の常任幹事会が6日に開かれ、来年3月に予定されている石川県知事選と金沢市長選の対応について協議しました。 6日に開かれた、国民民主党県連の常任幹事会。9月、馳知事から提出された推薦願など、知事選の対応について協議しました。また、同日選挙の公算が大きい、金沢市長選についても、今月10日に、村山卓市長から推薦願が出される予定となっています。この日の常任幹事会では、両者の推薦について、今月