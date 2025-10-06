TOMORROW X TOGETHERのヨンジュンが、ファンの視線を奪った。【写真】「ガラ悪め最高」ヨンジュンの“爆イケ”オールバックヨンジュンは最近、自身のインスタグラムを更新し、「til we meet again（また会う日まで）」というコメントとともに数枚の写真を投稿した。公開された写真には、アメリカツアー中に街を散策するヨンジュンの姿が収められている。白のタンクトップにジーンズを合わせたラフなファッションながらも、182cmの